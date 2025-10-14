Yolcu Otobüsünde Cephanelik... Bagajdan Çıkanlar Şok Etti!
Uşak’ta şehirlerarası bir yolcu otobüsünün bagajında iki valizde 55 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan valizlerin sahibi E.Ö., tutuklandı.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
