Hatay’da Dev Proje! Anadolu’nun En Büyük Atık Su Tüneli İnşa Ediliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremleri ile altyapısı büyük zarar gören Hatay'da, kentin yeniden inşası kapsamında yürütülen 11 bin 200 metre uzunluğundaki atık su tüneli projesini yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Masatlı, Defne, Antakya ve Samandağ ilçelerini kapsayan projenin tamamlandığında kirliliğin önüne geçileceğini, atık suların arıtılarak tarımsal üretimde kullanılacağını söyledi.

'ANKA KUŞU MİSALİ'

Proje hakkında bilgi veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Malumlarınız üzere literatüre görüntü değiştiren deprem ifadesini getiren 6 Şubat ve devamındaki depremler, Hatay'ımızın üst yapısı kadar altyapısında da ciddi tahribatlara sebep oldu. Bugün de güçlü devletimizin, kadim şehrimiz Hatay'ımızın bir Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuşu sürecinde altyapımızın güçlendirilmesi adına hayata geçirdiği mega projelerden birisi Hatay Atık Su Tüneli" dedi.

Dev proje, sel ve su taşkınlarını da engelleyecek.

KENTE KATKILARI SIRALANDI

Tünelin Defne ilçesinden başlayıp, Antakya merkez ve Samandağ ilçelerini de içine alan toplam 11 bin 200 metre uzunluğunda, 430 metre çapında ve günlük 180 bin metreküp kapasiteli olduğunu belirten Vali Masatlı, sözlerine şöyle devam etti: "Toplamda 10 şafttan, 10 farklı geçitten oluşan projemizin 'Şaft 8' olarak adlandırılan kısmında incelemelerde bulunuyoruz. Hatay Atık Su Tüneli tamamlandığında ilimizin altyapısına sunacağı katkıları sıralamak gerekirse; yerin 20 metre altından geçen tünelimizde, doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne ilçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. Oluşturulacak biyolojik arıtma tesisiyle bu atık sular arıtılarak tarımsal üretimde kullanılabilecek hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisiyle birlikte, depremlerden öncesinden bu yana süregelen Hatay'ımızın kalbinde akan Asi Nehri'ndeki su kirliliğine de kalıcı çözüm getirilecektir. Asi Nehri'ne artık hiçbir kanalizasyon hattı akmayacağı için nehrimiz şehrimizin içinden tertemiz akacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ımızın daha sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşması sağlanırken, kanalizasyon sorununa da kalıcı bir çözüm bulunmuş olacaktır."

SEL VE TAŞKIN RİSKİNE SON

Tünelin yalnızca çevreyi koruyan bir mühendislik yatırımı değil, aynı zamanda halk sağlığını, şehir estetiğini ve yaşam kalitesini yükselten stratejik bir adım olduğunu belirten Vali Masatlı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay'ımız, her yönüyle eskisinden daha planlı, daha güzel, daha güçlü, daha sağlam ve daha estetik olarak ihya, inşa ve imar edilmektedir. Proje tamamlandığında taşkın ve sel riskleri azalacak, altyapı güvenliği artacak, temiz ve sağlıklı bir şehir yaşamı için kalıcı bir temel oluşturulacaktır. Bu noktada, bu mega projeleri Hatay'ımıza kazandıran ve bizleri her daim öncelikleri arasına alan Cumhurbaşkanımıza Hataylı hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Anadolu’muzun en büyük atık su tünelini şehrimizde inşa ederek, su kaynaklarımızı koruyan ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı, daha yeşil bir Hatay bırakmamızı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, bakanlık çalışanlarımıza, İLBANK'a, Emlak Konut’a ve emek veren, değer katan ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: DHA