Bakan Kurum Paylaştı... 'Küllerinden Doğan Hatay'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerden Hatay’ın yeniden inşa sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, Antakya Atatürk Caddesi’nin yenilenen görüntülerini paylaşarak, “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, depremin ardından yürütülen kentsel dönüşüm, altyapı ve konut projelerinin tamamlanan bölümlerinden görüntülere yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi