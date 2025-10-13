Saldırıya Uğramıştı: Gazeteci Hakan Tosun'dan Acı Haber!

Saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Tosun'un beyin ölümü de bugün gerçekleşmişti.

Son Güncelleme:
Saldırıya Uğramıştı: Gazeteci Hakan Tosun'dan Acı Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim gecesi uğradığı ağır saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. T24'ün haberine göre beyin ölümü bugün gerçekleşen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tosun’un ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da iletişim kurduğu, ertesi gün Esenyurt’taki evine giderken saldırıya uğradığı öğrenilmişti. Kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulunan Tosun’un üzerinden kimlik çıkmadığı, bu nedenle ailesine uzun süre ulaşılamadığı belirtilmişti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Gazeteci Hakan Tosun’un neden saldırıya uğradığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak Gerçek Gündem olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülere göre Tosun, sırtında çantasıyla yürürken bir köşe başında kısa süre oturuyor. Bu sırada olayın faili A.M. isimli kişi yanına yaklaşıyor. İkili arasında kısa bir konuşma geçtikten sonra A.M., bir anda Tosun’a saldırıyor ve defalarca yüzüne tekme atıyor. Saldırı sırasında çevrede kalabalık toplanırken, fail olay yerinden uzaklaşıyor.

Tosun bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışırken bu kez motosikletle gelen iki kişi görüntülere yansıyor. Motoru kullanan kişinin Y.Ö., arkasında oturanın ise aynı saldırgan A.M. olduğu tespit ediliyor. A.M. motordan inip Tosun’a yeniden saldırıyor. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir araçtan inen başka bir kişi de Hakan Tosun’a tekmeler savuruyor.

Gerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı GörüntüsüGerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı GörüntüsüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı
Takımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları Kaçıracak Kahreden Haberi Verdi! Yıldız İsim O Maçlarda Yok
İstanbul’da Sahte Fatura Şebekesi Çökertildi! 127 Milyonluk Vurgun Sahte Fatura Şebekesi Çökertildi! 127 Milyonluk Vurgun
Gerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı Görüntüsü Gerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı Görüntüsü
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti, Nedeni Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti