Saldırıya Uğramıştı: Gazeteci Hakan Tosun'dan Acı Haber!

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim gecesi uğradığı ağır saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. T24'ün haberine göre beyin ölümü bugün gerçekleşen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tosun’un ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da iletişim kurduğu, ertesi gün Esenyurt’taki evine giderken saldırıya uğradığı öğrenilmişti. Kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulunan Tosun’un üzerinden kimlik çıkmadığı, bu nedenle ailesine uzun süre ulaşılamadığı belirtilmişti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Gazeteci Hakan Tosun’un neden saldırıya uğradığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak Gerçek Gündem olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülere göre Tosun, sırtında çantasıyla yürürken bir köşe başında kısa süre oturuyor. Bu sırada olayın faili A.M. isimli kişi yanına yaklaşıyor. İkili arasında kısa bir konuşma geçtikten sonra A.M., bir anda Tosun’a saldırıyor ve defalarca yüzüne tekme atıyor. Saldırı sırasında çevrede kalabalık toplanırken, fail olay yerinden uzaklaşıyor.

Tosun bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışırken bu kez motosikletle gelen iki kişi görüntülere yansıyor. Motoru kullanan kişinin Y.Ö., arkasında oturanın ise aynı saldırgan A.M. olduğu tespit ediliyor. A.M. motordan inip Tosun’a yeniden saldırıyor. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir araçtan inen başka bir kişi de Hakan Tosun’a tekmeler savuruyor.

