Gerçek Gündem Ulaştı! İşte Gazeteci Hakan Tosun’a Saldırı Görüntüsü

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim gecesi uğradığı ağır saldırı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin ölümü bugün gerçekleşen gazetecinin neden ve nasıl saldırıya uğradığı merak edilirken, Gerçek Gündem saldırı anına ilişkin görüntüye ulaştı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine göre Hakan Tosun, sırtında çantasıyla yürürken bir köşe başında kısa süre oturuyor. Bu sırada olayın faili olan A.M. isimli kişi yanına yaklaşıyor. İkili arasında kısa bir konuşma geçtikten sonra, A.M. bir anda Tosun’a saldırıyor ve defalarca yüzüne tekme atıyor.

SALDIRILAR ÜST ÜSTE

Saldırı anında çevrede toplanan kalabalığın arasında fail olay yerinden uzaklaşıyor. Tosun bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışırken bu kez motosikletle gelen iki kişi görülüyor. Görüntülerde motoru kullanan kişinin Y.Ö., arkada oturan kişinin ise yine aynı saldırgan A.M. olduğu tespit ediliyor. A.M. motordan inerek Tosun’a yeniden tekmeler savuruyor. Bir süre sonra bölgeye gelen bir araçtan inen başka bir kişi de Hakan Tosun’a saldırıyor.