ABB'den Yürüyen Merdiven Sabotajına Suç Duyurusu! Görüntüleri Paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro ve alt geçitlerde yürüyen merdivenlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. ABB, "Kamu malını tahrip eden herkes kanun önünde hesabını verecek" diyerek güvenlik kamerası görüntülerini savcılıkla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro hatlarıyla alt ve üst geçitlerdeki yürüyen merdiven, asansör ve engelli sistemlerine kasıtlı zarar veren kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, son dönemde bazı istasyonlarda vatandaşların ulaşımını aksatacak şekilde yürüyen merdivenlerin bilerek durdurulduğu ve zarar verildiğinin belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Kamu malına zarar veren herkes, kanun önünde hesabını verecektir. Bu kentte kimseye, ortak değerlerimizi keyfine göre tahrip etme hakkı tanımayacağız” denildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞILDI

ABB, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Sincan-GİMSA alt geçidi ile ANKAMALL üst geçidinde bir grup gencin acil durdurma butonlarına bilerek bastığı, arıza onarımı yapan ABB personeliyle tartışmaya girdiği anlar yer aldı. Belediye, söz konusu eylemlerin sadece kamu malına zarar vermekle kalmadığını; yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların ulaşımını engelleyerek insan hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada ayrıca, bu tür sorumsuz davranışlara asla göz yumulmayacağı ve sürecin yargıya taşındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi
