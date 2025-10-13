Kayyım Ablukası Paylaşımları Suç Sayıldı... 20 Kişiye Dava!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesi sürecine ilişkin paylaşımları inceleme altına alındı. X paylaşımları gerekçesiyle 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede isimleri geçenler arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, YouTube kanalı Sokak Kedisi sahibi Ebru Oruç ve bugün tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar de bulunuyor.

HANGİ PAYLAŞIMLAR YER ALDI?

İddianamede yer alan paylaşımlar, özellikle kitlesel çağrı ve direnme ifadeleri içeriyor. Dosyaya delil olarak giren bazı paylaşımlar şöyle:

* Gelebilen herkes CHP il binasına gelsin, halkın iradesini gasp edemeyecekler.

* Girdik. İl Başkanlığımıza giriyoruz.

* CHP halktır. CHP Cumhuriyettir. Yenileceksiniz. Cesaretiniz varsa polisi, hukuku kullanmayın sandığı getirin.

* Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!

* Herkes il binasına gelsin.

* 81 ilde halk meydanlara çağrılmalıdır. Dağılmamak üzere toplanmanın vakti gelmiştir.

* Barikatı yıkın Başkan. Başka bir yol yok. Faşizme karşı nezaket olmaz.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme, dosya üzerinden bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi; tutukluluğun devamına hükmedilenler arasında Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe bulunuyor. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek. İddianamede adı geçen gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında da, haber amaçlı çektiği videoların dosyada delil olarak yer aldığı; Erdoğan dahil tüm sanıklar için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA