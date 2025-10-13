Kayyım Ablukası Paylaşımları Suç Sayıldı... 20 Kişiye Dava!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanması ve polis ablukasıyla ilgili yapılan X paylaşımları nedeniyle 20 kişi hakkında dava açıldı. Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın da sanıklar arasında yer aldığı davada 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son Güncelleme:
Kayyım Ablukası Paylaşımları Suç Sayıldı... 20 Kişiye Dava!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesi sürecine ilişkin paylaşımları inceleme altına alındı. X paylaşımları gerekçesiyle 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede isimleri geçenler arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, YouTube kanalı Sokak Kedisi sahibi Ebru Oruç ve bugün tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar de bulunuyor.

HANGİ PAYLAŞIMLAR YER ALDI?

İddianamede yer alan paylaşımlar, özellikle kitlesel çağrı ve direnme ifadeleri içeriyor. Dosyaya delil olarak giren bazı paylaşımlar şöyle:

* Gelebilen herkes CHP il binasına gelsin, halkın iradesini gasp edemeyecekler.

* Girdik. İl Başkanlığımıza giriyoruz.

* CHP halktır. CHP Cumhuriyettir. Yenileceksiniz. Cesaretiniz varsa polisi, hukuku kullanmayın sandığı getirin.

* Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!

* Herkes il binasına gelsin.

* 81 ilde halk meydanlara çağrılmalıdır. Dağılmamak üzere toplanmanın vakti gelmiştir.

* Barikatı yıkın Başkan. Başka bir yol yok. Faşizme karşı nezaket olmaz.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme, dosya üzerinden bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi; tutukluluğun devamına hükmedilenler arasında Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe bulunuyor. İlk duruşma 5 Kasım’da görülecek. İddianamede adı geçen gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında da, haber amaçlı çektiği videoların dosyada delil olarak yer aldığı; Erdoğan dahil tüm sanıklar için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kayyım CHP
Son Güncelleme:
Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi
Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu Takımdan Göndereceği Üçüncü Kişi Belli Oldu
Fenerbahçe Başkanlığını Kaybederken Bile Böyle Değildi! Ali Koç’u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz: Gözünü Kırpmadan İzledi Hiç Böyle Görmediniz! Gözünü Kırpmadan İzledi
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak