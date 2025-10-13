Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla Fethiye’de gulet teknede çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın kısa süre kontrol altına alındı.

Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi
Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Yassıca Adası mevkiinde bir gulet teknede yangın çıktı.

Teknedeki dumanları fark eden çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler teknedeki yangına denizden müdahalede bulunurken, yangın çıkan tekne başka bir tekne tarafından açığa çekildi.

Özel teknelerin de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın sonrası tekne kullanılmaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

