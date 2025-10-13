Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü de tutuklandı.

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü-Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Yakutiye ilçesi tren garı mevkiine geçilerek batı illerine göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Şahsın gösterdiği adreste yapılan kontrollerde 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Konuyla ilgili olduğu düşünülen A.E.D. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.Ş. ve H.H. ifade işlemleri sonrası adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Resim : 1

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Ayrıca Aşkale uygula noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken araç sürücüsü İ.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

