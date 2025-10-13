'Sahte Diploma’ Davasında Flaş Gelişme! Savcılık İtiraz Etmişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da kamu kurumlarına ait elektronik imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla açılan davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, tutuklu kaldıkları süre gözetilerek 5 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Tahliye edilen isimler arasında davanın kilit sanığı olarak gösterilen ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan ve Yalçın Maraşlı bulunuyordu. Ancak savcılığın karara yaptığı itiraz sonucunda 5 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın ardından sanıklar tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak: T24