'Sahte Diploma’ Davasında Flaş Gelişme! Savcılık İtiraz Etmişti

Kamu yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan 199 sanıklı davada tahliye edilen 5 kişi, savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklandı. Sanıklar arasında davanın kilit ismi ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu da yer alıyor.

Son Güncelleme:
'Sahte Diploma’ Davasında Flaş Gelişme! Savcılık İtiraz Etmişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da kamu kurumlarına ait elektronik imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri iddiasıyla açılan davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, tutuklu kaldıkları süre gözetilerek 5 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Tahliye edilen isimler arasında davanın kilit sanığı olarak gösterilen ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan ve Yalçın Maraşlı bulunuyordu. Ancak savcılığın karara yaptığı itiraz sonucunda 5 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın ardından sanıklar tekrar cezaevine gönderildi.

Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık KalmadıSahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık KalmadıGüncel

Türkiye’nin Konuştuğu ‘Sahte Diploma’ Skandalında Yeni Operasyon! 92 GözaltıTürkiye’nin Konuştuğu ‘Sahte Diploma’ Skandalında Yeni Operasyon! 92 GözaltıGüncel

Doktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline GözaltıDoktorun e-İmzasıyla Binlerce İlaç Yazılmış! Hastane Personeline GözaltıGüncel

Kaynak: T24

Etiketler
Sahte Diploma
Son Güncelleme:
Kayyım Ablukası Paylaşımları Suç Sayıldı... 20 Kişiye Dava! Kayyım Ablukası Paylaşımları Suç Sayıldı... 20 Kişiye Dava!
Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale Geldi
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu Takımdan Göndereceği Üçüncü Kişi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti, Nedeni Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti