Gazeteci Hakan Tosun'un Durumu Ağır... Ailesi ve Arkadaşları Hastane Önünde İsyan Etti! 'Kimi Koruyorsunuz?'

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde fiziksel saldırıya uğramasının ardından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun isyan etti. Öznur Tosun, “Birisi bana kim ne yaptıysa bunun açıklamasını yapsın. ‘İki kişi tutuklandı’; hayır, bana böyle bir bilgi gelmedi. Kimi korumak istiyorsunuz siz? Bu insan buraya kimliksiz yatırılacaktı ve biz bulmamış olsaydık belki de kaybolacaktı. Ne istiyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Bu insanların arkasında, bunu yapanların arkasında kim var?” sorularını sordu.

Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavisi devam eden Hakan Tosun’un durumu ciddiyetini korurken, ailesi, dostları ve ekoloji örgütlerinin hastane önündeki bekleyişi de sürüyor. Hastane önünde bir basın açıklaması yapan Öznur Tosun, olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığına yönelik bilginin kendilerine verilmediğini belirtirken, “Hakan Tosun sokakta ambulansla gelip hastaneye kaldırıldığında 27 saat boyunca neden ailesine haber verilmedi? O kimliksiz bir vatandaş değil. Neden parmak izi okutulmadı? Neden yüz taraması yapılmadı? Hastane yönetimine de sesleniyorum. 27 saat siz belki de abime hiçbir işlem yapmadınız. Bunu bana birisi ispatlasın. Polis neden aileye bilgi vermedi? O kimliksiz, sahipsiz değildi. Ben karakola gidip kayıp ilanında bulunduğumda neden bana kimse hastanede olduğunu söylemedi? Çünkü kimliksizdi. Birisi bunu bana açıklasın. Birisi de bana kim ne yaptıysa bunun açıklamasını yapsın. ‘İki kişi tutuklandı’; hayır, benim böyle bir bilgim yok. Bana böyle bir bilgi gelmedi. Kimi korumak istiyorsunuz siz? Bu insan buraya kimliksiz yatırılacaktı ve biz bulmamış olsaydık belki de kaybolacaktı” ifadelerini kullandı.

'SABIKA KAYDI BİLE OLMAYAN BİR VATANDAŞTI'

Ağabeyinin durumunun şu an nasıl olduğunu bilmediğini çünkü 24 saatte ne yapıldığına dair bir bilgilerinin olmadığını kaydeden Öznur Tosun, “Biz buraya geldiğimizde acil yoğun bakım ünitesinde 27 saat bekletilen Hakan Tosun neden pazar günü 3 saat sonra bu olay kamuoyuna girdiğinde, bu olayla herkes ilgilendiğinde servis yoğun bakımına çıkartıldı? Ben vatandaşım. O da karıncayı bile incitmeyen, bir tane sabıka kaydı bile olmayan bir vatandaştı” dedi.

Açıklamalarında “Ne istiyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Bu insanların arkasında, bunu yapanların arkasında kim var? Kimi örtmek istiyorsunuz?” sorularını soran Öznur Tosun “Buraya bu kadar insanı yığmayın. Biz adam kesmeyeceğiz. Buradaki insanlar kimseye zarar vermeyecek. Siz o polisleri sokaklara yığacaksınız ki insanlar öldürülmeyecek. O polisleri biz acile geldiğimizde karşımızda bulacağız sorumlu olarak. Kilitli kapıların arkasında keyif yapmayacak. Ben o polise telefonla ulaşmak zorunda kalmayacağım. 2-3 gündür 50 tane polis var burada. Polisler gerçekten halkı için vazife başında bulunsun” dedi.

'GAZETECİNİN CANI BU KADAR UCUZ MU?'

Tosun’un gazeteci arkadaşı Eylül Deniz Yaşar da gazetecilerin çok zor şartlarda çalıştığına dikkati çekerek şöyle konuştu: “Hakan Tosun bunun çok iyi bir örneğidir. Ben Hakan’ı Akbelen’den tanırım. Hakan cebinde 100 lirayla haber yapmış bir insandır. Gazeteciler olarak çok zorlu şartlarda çalışıyoruz ve bu şartlarda Hakan onuruyla dimdik duran bir meslektaşımız. Artık gazeteciler olarak şu soruyu soruyoruz. Bu ülkede bir gazetecinin canı bu kadar ucuz mu? Biz bu senaryoyu Musa Anter’den, Metin Göktepe’den, Hrant Dink’ten biliyoruz. Bizi bilinçsiz zannetmeyin. Hakan Tosun’u da sahipsiz zannetmeyin.”

