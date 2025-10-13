Gazeteci Hakan Tosun'un Beyin Ölümü Gerçekleşti

İstanbul'da kayıp olarak aranırken darp edildiği ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen gazeteci Hakan Tosun'dan acı haber geldi. Gazetecinin beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Gazeteci Hakan Tosun'un Beyin Ölümü Gerçekleşti
İstanbul'da 10 Ekim Cuma akşamından beri haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un, bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Sokakta darp edilen gazetecinin beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken, Tosun'un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi gördüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada gazetecinin yakınları ve meslektaşları adalet çağrısı yaparken dün, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Bugün öğleden sonra ise tüm çabalara rağmen Hakan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tosun'a gerçekleştirilen saldırının failleri olduğu düşünülen 2 kişinin tutuklandığını söyleyen avukat Hakan Bozyurt, "Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu. Ancak olayın aydınlatılması için görgü tanıklarının ve kamera kayıtlarının araştırılması gerekir. Bu konuda taleplerimizi ileteceğiz" demişti.

