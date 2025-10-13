Avukat Rezan Epözdemir Hakkında İddianame Hazır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir hakkındaki tutuklama istemi yazısında 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ağustos'ta, Epözdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

Kaynak: İHA