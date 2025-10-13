Fabrika Deposunu Kundakladı, JASAT Dedektiflerinden Kaçamadı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın deposunu kundakladığı iddia edilen şahıs, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ekim’de Çorum Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın açık depo alanında meydana geldi. Depoda çıkan yangın kısa sürede büyüyünce, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 150 tahta palet ve 3 güneş enerji sistemi tamamen yandı. Yangının ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, kundaklama şüphesi üzerine duruldu.

JASAT DEDEKTİFLERİ İZİ SÜRDÜ

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, tanık ifadelerini topladı ve fiziki takip yaptı. Tüm bulguların birleştirilmesiyle, yangını çıkaran kişinin M.Ç. olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

