Madagaskar'ı Karıştıran İddia! ‘Cumhurbaşkanı Kaçtı, Talimatı Macron Verdi’

Su ve elektrik kesintilerine ilişkin protestolar sonrasında tansiyonun yükseldiği Madagaskar’da ordunun elit birliğinin Z kuşağına destek vermesi sonrasında Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Bazı kaynaklar tahliyeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimat verdiğini öne sürerken, Cumhurbaşkanı’nın Dubai’ye gittiği değerlendiriliyor.

Madagaskar'da önce su ve elektrik kesintilerini protesto amacıyla başlayan eylemler kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Ordunun elit birliği CAPSAT'ın protestoculara destek vermesiyle ülkede siyasi kriz derinleşti. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın ülkeden ayrıldığı öne sürüldü.

“UÇAKLA ÜLKEYİ TERK ETTİ” İDDİASI

Fransız yayın kuruluşu RFI, Rajoelina'nın önce helikopterle Madagaskar'ın doğu kıyısındaki Sainte‑Marie Adası'na götürüldüğünü, oradan da bir Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

DUBAİ DETAYI

Aynı yayına göre Rajoelina'nın, Mauritius üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gitmiş olabileceği belirtildi.

Bazı kaynaklar tahliyeye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimat verdiğini iddia etti ancak Macron yönetimi Madagaskar'daki gelişmelere askeri müdahalede bulunmayacaklarını açıklamıştı.

“EMİRLER CAPSAT'TAN ALINACAK"

CPSAT adlı elit birlik, önceki yıllarda Rajoelina'nın iktidara gelmesinde belirleyici rol oynamıştı. Birliğin son açıklamalarında "Artık kara, hava ve deniz kuvvetlerinin hepsi emirleri CAPSAT'tan alacak" denilmişti.

Meclisteki muhalefet partileri, Rajoelina'ya karşı azil sürecini başlatacaklarını duyurdu. Ülkedeki belirsizlik ve ordunun bir kesiminin muhaliflere destek vermesi, siyasi dengeyi daha da sarstı.

RAJOELİNA KİMDİR?

Andry Rajoelina, 2009'daki darbenin ardından iktidara geldi. Eski bir DJ ve iş insanı olan Rajoelina, siyasete atılmadan önce çeşitli işletmelerin sahibi olarak biliniyordu.

2007'de başkent Antananarivo'nun belediye başkanı seçildi, 2009'da 34 yaşındayken cumhurbaşkanı ilan edilerek Afrika'nın en genç liderlerinden biri olmuştu.

