Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Madagaskar arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Madagaskar arasında ekonomi başta olmak üzere birçok işbirliği alanı bulunduğunu ve bunların geliştirilmesi için gayretlerin artarak devamının iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirtti.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı ile görüştü - Resim : 1

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşmede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" da imzalandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
İran'da parlamento seçimlerine ilgi yok: Katılım yüzde 41 oldu İran'da parlamento seçimlerine ilgi yok: Katılım yüzde 41 oldu
Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozeti kir ve lekelerden arındırıyor
Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bin 320'ye çıktı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bin 320'ye çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir Ordu'dan sürpriz gelebilir
Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi İşte zamlı ödeme takvimi
Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur! İşte emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjde'
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor
Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti! Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!