İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bin 320'ye çıktı

İsrail'in insanlık dışı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 30 bin 320'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bin 320'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü, 156 kişiyi yaraladığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 148 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 92 Filistinliyi daha öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye çıktığı aktarıldı.

Saldırılarda İsrail güçlerinin 156 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 533'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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