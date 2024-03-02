İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu

İsrail'in Lübnan'da bir araca İHA'larla saldırdığı bildirildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir aracı İHA'yla vurdu

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait insanız hava aracı, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Seyir halindeyken gerçekleşen saldırı nedeniyle aracın tamamen yandığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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