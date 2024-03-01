Kassam Tugayları: '7 İsrailli esir İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti'

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında vatandaşı 7 esiri daha öldürdüğü duyuruldu.

Kassam Tugayları: '7 İsrailli esir İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de daha önce çok sayıda İsrailli esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 İsrailli düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN ESİRLERİN SAYISI 70'İ GEÇTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor" denildi.

Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.

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