Yunanistan'da SYRIZA hükümetten Gazze için ateşkes çağrısı yapmasını istedi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunan hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını talep etti.

Yunanistan'da SYRIZA hükümetten Gazze için ateşkes çağrısı yapmasını istedi

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı sonucu insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinlinin ölmesi ve yaralanmasının ardından, SYRIZA'nın Gazze'deki güvenlik hakkında endişeli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hükümet, ateşkes talep etmek yerine, "her koşulda müttefik" gibi davranmakla suçlandı.

SYRIZA'nın Filistin halkına desteğinin bir kez daha ifade edildiği açıklamada, Gazze'de sivil ölümlerine yol açan İsrail saldırıları kınandı.

Açıklamada, hükümetin de Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması istendi.

PASOK DA SALDIRILARI KINADI

Muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Dış Politika Sorumlusu Dimitris Mancos da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere yaptığı saldırıyı kınayarak, Gazze'deki insani trajedinin boyutlarının derinleştiğine dikkati çekti.

Mancos, Yunanistan hükümetinden Gazze için ateşkes çağrısı beklediklerini ifade etti.

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