Binlerce kişi ona veda etti; Rus muhalif Navalni son yolculuğuna uğurlandı

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Moskova'da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişi Navalni'ye veda etmek için başkentte bir araya geldi.

Binlerce kişi ona veda etti; Rus muhalif Navalni son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da iki hafta önce, hapiste ölen muhalif lider Aleksey Navalni için Moskova'da cenaze töreni düzenlendi. Navalni'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere binlerce kişi törenin yapılacağı kilise önünde toplandı.

Cenaze töreni yerel saatle 14:00’te Maryino bölgesindeki bir kilisede başladı. Törene Navalni'nin annesi ve babası da katıldı. Cenaze daha sonra gömülmek üzere Borisovskoye Mezarlığı'na götürüldü.

Tabut kiliseden çıkarılırken, toplanan kalabalık alkışlar eşliğinde "Navalni! Navalni!" sloganları attı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Teşekkürler Aleksey! "Seni unutmayacağız!" bağırışları arasında tabut üzerine karanfiller atıldı. Cenaze arabası hareket ederken "Rusya özgür olacak!" ve "Savaşa hayır!" sloganları duyuldu.

Binlerce kişi ona veda etti; Rus muhalif Navalni son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Tören için Rus vatandaşlar bekleyişini sürdürürken, polisler de başkentte konuşlandırıldı.

Binaların çatılarında da polisler bekletildi.

Rusya basınının bildirdiğine göre yetkililer, cenazenin gerçekleşeceği kilisenin çevresine ve Navalni'nin defnedileceği yakınlardaki mezarlığa metal dedektörler, güvenlik kameraları ve metal çitler yerleştirdi.

Ostorozhno Novosti haber kanalına göre polisler bölgede at sırtında devriye gezdi.

KREMLİN'DEN GÖZDAĞI

Moskova'dan cenazeye ilişkin ilk açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Navalni'nin ailesine söyleyecek bir şeyi olmadığını" ifade etti.

Peskov ayrıca Navalni için yapılacak "izinsiz toplantıların" yasaları ihlal edeceği uyarısını yaptı.

Peskov, "Bu eylemlere kim katılırsa sorumlu tutulacak" dedi.

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