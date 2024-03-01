Gazze'de can kaybı 30 bin 228'e yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 30 bin 228'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 30 bin 228'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 147 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 193 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 228'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 920 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 377'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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