Manisa’da Tarihi Eser Operasyonu! 289 Obje ve Silahlar Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Torunlu Mahallesi’nde yaşayan M.A. (57) isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 289 adet tarihi obje, 1 tabanca, 3 şarjör, 40 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 1 el dedektörü ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek ve değer tespiti yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Kaynak: İHA