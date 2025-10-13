Akademisyen Emrah Gülsunar Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siyaset bilimci Emrah Gülsunar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu. Avukat Hasan Sınar Gülsunar’ın tutuklandığını duyurdu.

Gülsunar, 11 Ekim tarihinde X platformunda “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur, değil midir?” ifadesinin yer aldığı bir anket yayımlamıştı.

Tepkiler üzerine Gülsunar bir açıklama daha yaparak, “Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol’ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

