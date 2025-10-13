Okul Kıyafeti Değişikliği Uygulamasına Tam Destek! Her 10 Veliden 8'i Olumlu Buldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ve velilerle yürüttüğü okul kıyafeti anketi, formaya dönüş kararına desteğin oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanlığı, okul forması uygulaması talepleri sonrasında yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından, sahadan geri dönüşlere ilişkin öğretmen ve velilerle, okullardaki kıyafet uygulamasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yürüttü. Veliler ve öğretmenlere yönelik ayrı ayrı anket formları hazırlanarak uygulanan çalışmaya, 32 bin 945 öğretmen, 407 bin 207 veli katılım sağladı.

ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜK DESTEK

Yüzde 52,7’si ilkokul, yüzde 47’si ortaokul ve yüzde 0,3’ü yatılı bölge ortaokulu öğretmenlerine yönelik yapılan ankette, katılımcıların yüzde 94’ü okul kıyafeti uygulama değişikliğini “olumlu” olarak değerlendirdi. Öğretmenlerden okul kıyafeti uygulamasından memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 94,6 olurken, yüzde 92,2’si uygulamanın okul içi disiplinin sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Öğretmenlerin yüzde 93,2’si okul kıyafetinin öğrencilerde okula aidiyet duygusunu, yüzde 95,5’i ise öğrenciler arasındaki eşitlik duygusunu güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu. Okul kıyafetinin öğrencilerin okulu temsil etme biçimine olumlu katkı sağladığını düşünen öğretmen oranı yüzde 94, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen öğretmen oranı ise yüzde 95,1 olarak hesaplandı.

VELİLER DE KARARDAN ÇOK MEMNUN

Velilere yönelik yapılan ankette de okul kıyafeti uygulama değişikliğini “olumlu” olarak değerlendiren katılımcı oranı yüzde 81, uygulamadan memnun olduğunu ifade eden katılımcı oranı yüzde 85,5 oldu. Katılımcıların yüzde 79,7’si okul kıyafetinin çocukları için rahat ve kullanışlı olduğunu, yüzde 78,7’si ise çocuklarının hareket özgürlüğü ile günlük okul aktivitelerini desteklediğini belirtti. Okul kıyafetinin, çocuğunun akranlarıyla arasındaki eşitlik duygusunu artırdığını ifade eden velilerin oranı yüzde 88,8 olurken, okul kıyafeti uygulamasının çocuklarında okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşünen velilerin oranı yüzde 85,9 olarak ölçüldü. Velilerin yüzde 72,4’ü okul kıyafetinin çocuklarının motivasyonunu güçlendirdiğini belirtti, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünen velilerin oranı yüzde 87,6 oldu.

Kaynak: ANKA