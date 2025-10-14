Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de büyüklüğü 4,1 olarak ölçtü.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi saat 20.33’'te yine depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD'a göre depremin derinliği 9,12 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
