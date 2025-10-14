Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de büyüklüğü 4,1 olarak ölçtü.

Son Güncelleme:
Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi saat 20.33’'te yine depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD'a göre depremin derinliği 9,12 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
AFAD Deprem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Ayrılık Sırası Onlarda
Gazeteci Hüseyin Aykol Beyin Kanaması Geçirdi Gazeteci Hüseyin Aykol Beyin Kanaması Geçirdi
Arkadaşı Ağızından Yanlışlıkla Kaçırdı! Beşiktaş’tan Ayrılan Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu Solskjaer'in Yeni Takımı Belli Oldu
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde 'Güvenlik Kamerası' Detayı! Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde 'Güvenlik Kamerası' Detayı!
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Var
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor