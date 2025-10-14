Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde 'Güvenlik Kamerası' Detayı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören gazetecinin beyin ölüm gerçekleşmiş ve hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturmada yaşları 18 ve 24 olan 2 saldırgan tutuklanırken, saldırıya ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Tosun’un dövüldüğü yeri en net şekilde gören bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının, saldırganların yakınları tarafından olaydan kısa süre sonra alındığı öne sürülüyor. ANKA'nın mahalle sakinlerine dayandırarak aktardığı habere göre bu iddia doğrulandı. Ancak bu konuda henüz resmi bir doğrulama yapılmış değil.

GERÇEK GÜNDEM ULAŞMIŞTI

Gazeteci Hakan Tosun’un neden saldırıya uğradığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak Gerçek Gündem olay anına ait bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşmıştı. Görüntülere göre Tosun, sırtında çantasıyla yürürken bir köşe başında kısa süre oturuyor. Bu sırada olayın faili 18 yaşındaki A.M. isimli kişi yanına yaklaşıyor. İkili arasında kısa bir konuşma geçtikten sonra A.M., bir anda Tosun’a saldırıyor ve defalarca yüzüne tekme atıyor. Saldırı sırasında çevrede kalabalık toplanırken, fail olay yerinden uzaklaşıyor.

Tosun bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışırken bu kez motosikletle gelen iki kişi görüntülere yansıyor. Motoru kullanan kişinin Y.Ö., arkasında oturanın ise aynı saldırgan A.M. olduğu tespit ediliyor. A.M. motordan inip Tosun’a yeniden saldırıyor. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir araçtan inen başka bir kişi de Hakan Tosun’a tekmeler savuruyor.

