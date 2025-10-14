Darp Edilerek Hayatını Kaybeden Gazeteci Hasan Tosun’un Kardeşi ‘Bir Telefon Aldım’ Diyerek Sordu: 'Orada Bir Şeye mi Şahit Oldu?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 Ekim Cuma akşamından beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un bir hastanede yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören gazetecinin beyin ölüm gerçekleşmiş ve hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden gazeteci Hasan Tosun

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gazetecinin darp edilmesi sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiş, avukat Hakan Bozyurt “Olay Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi'nde adli olarak tutanaklara geçmiş. Hakan'ın kayıtlarda kimliğinin tespit edilmesi çok geç saatlerde olmuş. Bu sebepten dolayı aileye ulaşılamadığı söylenildi. Dosyada görüntüler mevcuttu” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Hasan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun

"BİR ŞEYE Mİ ŞAHİT OLDU?"

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanmıştı. Hasan Tosun’un ailesi Kağıthane Cemevi’nde taziyeleri kabul ederken kardeşi Öznur Tosun, gazetecilere açıklama yaptı.

Hayatını kaybeden Tosun'a saldırı görüntüsüne Gerçek Gündem ulaşmıştı.

Öznur Tosun, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin konuştu. Ağabeyinin bir şeye şahit olabileceğine dikkat çeken Tosun “Orada bir şey mi gördü? Gazeteci kimliği var ağabeyimin. Her an kamerasıyla her an her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şeye mi şahit oldu, orada bir alışverişe mi şahit oldu? O araba, motora bir şeyler mi veriyordu? O yüzden mi bu kadar bir şeyleri saklamaya çalışıyorlar? Kim, neden koruyor bu insanları? Bunlar neyi kapatmaya çalışıyorlar? O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?” diye sordu.

Kendisinden haber alınamamış, hastanede ortaya çıkmıştı

“Orada görmemesi gereken bir şeyi gördü abim ve o yüzden de ilk önce darp edip, dönüp tekrar darp etmek istediler. Öldürmek istediler. Canına kastetmek istediler. Amaç buydu” diyen Tosun ağabeyinin eşyalarının kendilerine hala verilmediğini belirtti.

SORU İŞARETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Olaya ilişkin çok sayıda soru işareti olduğunu söyleyen Tosun şu noktalara dikkat çekti: Yakınında iki tane özel hastane, yine bir tane devlet hastanesi varken gece 2,5 saat bekletilip neden diğer hastaneye götürüldü? O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacak?

'DOKTOR' ŞÜPHESİ

O gece ‘Rahatsızlık geçiren bir hastanız var, gelin’ dışında hiçbir telefon almadıklarını açıklayan Tosun “Pazartesi günü abimi müdahale eden doktoru ben hiç görmedim. Bana şu söylendi, ‘Siz yoktunuz’. Biz 7/27 tüm sevenleriyle hastanedeydik. Beni her seferinde arayıp ‘Yukarı çıkar mısınız, imza atmanız gerekiyor’ vesaire gibi süreçlerde ama açıklama, ‘Biz size haber vereceğiz’. 24 saat sonra biz hastaneye gidebildik. Tek başına kaldı, kimliksiz. Biz kayıp başvurusunda bulunduktan sonra parmak izinin olabildiğini, öyle bir teknoloji ya da yüz taraması değil de parmak iziyle kimliğini açıklamışlar" dedi.

Ağabeyinin herhangi bir tehdit alıp olmadığı yolundaki soruyu da yanıtlayan Tosun, böyle bir beyan duymadığını söyledi.

Olayın kamera görüntüleriyle örtüşen bir görgü tanığı telefonu aldığını söyleyen Tosun “Bunlar sonrasında büyük ihtimalle hukuki süreç olduğu için şu anda gizli kalsın. Çünkü avukatımız ilgileniyor. O hukuk süreci, çok girmek istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben henüz tam görüntüleri görmedim” dedi.

