Bingöl’de 54 Okulda Eş Zamanlı Deprem Tatbikatı Yapıldı

“13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında Bingöl’de 54 okulda eş zamanlı deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikata 17 bini aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı.

Son Güncelleme:
Bingöl’de afet bilincini artırmak amacıyla “13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Bingöl Ekibi koordinasyonunda yapılan çalışma, “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri çerçevesinde yürütüldü.

Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan tatbikatta, 54 okulda toplam 17 bin 773 öğrenci ve öğretmen, deprem anında doğru davranış biçimleri ve hızlı tahliye yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim aldı.

ÖĞRENCİLER DEPREM ANI VE TAHLİYEYİ UYGULAMALI ÖĞRENDİ

Tatbikat kapsamında öğrenciler, deprem sırasında yapılması gereken temel güvenlik hareketlerini uyguladı. Daha sonra öğretmenlerin yönlendirmesiyle sınıflardan güvenli alanlara tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Bingöl’de 54 Okulda Eş Zamanlı Deprem Tatbikatı Yapıldı - Resim : 1
Bingöl’de afet bilincini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi

MEB AKUB Bingöl ekibi yetkilileri, tatbikatların amacı hakkında bilgi vererek, öğrencilerin afet anında panik yapmadan, bilinçli hareket etmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Tatbikatların yalnızca 13 Ekim haftasıyla sınırlı kalmayacağını belirten yetkililer, afet risklerinin azaltılmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik uygulamaların yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
