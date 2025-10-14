Fethiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten Ortak Operasyon
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri, Akmaz Plajı mevkisinde düzenledikleri ortak operasyonla, aralarında çocukların da bulunduğu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Akmaz Plajı mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yönünde ihbar alan ekipler derhal harekete geçti. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, karada yaptıkları kontrolde bir grup göçmen tespit etti.
Ekiplerin müşterek operasyonu neticesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları değerlendirilen ve aralarında 3 çocuğun da bulunduğu toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA