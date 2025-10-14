Antalya’da Dev Operasyon: 30 Adrese Aynı Anda Baskın

Antalya’nın Kepez ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen "Şafak 07 Huzur-6" adlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya'da Dev Operasyon: 30 Adrese Aynı Anda Baskın
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün kamu güvenliğini sağlamak, suçları önlemek ve şüphelileri tespit etmek amacıyla yürüttüğü operasyona 20 ekipten oluşan 65 personel katıldı. Kepez bölgesinde önceden belirlenen 30 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 71 tüfek kartuşu ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Yetkililer, çalışmaların halkın huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

