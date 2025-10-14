Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 Bin Lira Para Cezası
Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 92 bin 784 TL para cezası verildi.
Mahmutseydi Mahallesi'nde drift yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda aracı belirledi.
Kural ihlali yapan sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu. Ayrıca araç, 4 ay boyunca trafikten men edildi.
Drift anları güvenlik kameralarına da yansırken, görüntüler inceleme dosyasına delil olarak eklendi.
Kaynak: AA
