Kocaeli'de 3 Bin 500 Çiftçiye Yem Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 3 bin 500 çiftçiye bin 420 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlamaya başladı.

Son Güncelleme:
Kocaeli Belediyesi şehrin tarımda da öncü ve model olması için çiftçilere 2019-2025 yılları arasında, altyapı, ulaşım ve enerji alanlarında 1 milyar 350 milyon TL’lik destek sağladı.

4 BİNDEN FAZLA TOHUM

Üreticinin her zaman yanında olan büyükşehir belediyesi, ayrıca ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yem bitkisi tohumu dağıtıyor. Bu sonbahar döneminde de bin 420 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, 9 ilçedeki 3 bin 500 çiftçiye 21 bin 740 paket arpa, 9 bin paket süt otu ve 4 bin 400 paket yem bezelyesi tohumu dağıtılacak.

Yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohumlar, Kandıra Akçaova Mahallesi Tarım ve Kredi Kooperatifi önünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmaya başlandı.

Törene Başkan Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır, Kocaeli Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özer, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Akçaova Mahalle Muhtarı Hamza Biçer, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.





Ekonomiye 2 milyar TL’lik

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
