Park Halindeki Araçta Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde, şüpheli görülen park halindeki bir araçta yapılan aramada 16 bin 744 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, İspat Cami Mahallesi'ndeki Şehit Komando Er Levent Çembeli Sokak’ta şüpheli bir aracı kontrol etti. Yapılan aramada araçta uyuşturucu hapların yanı sıra 1.930 TL nakit para ele geçirildi.

Araçta bulunan H.Ö. isimli kişinin yapılan GBT sorgusunda, “Beyanda bulunmamak suretiyle mal ve kazanç artışını bildirmemek” suçlarından iki ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

