Park Halindeki Araçta Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, İspat Cami Mahallesi'ndeki Şehit Komando Er Levent Çembeli Sokak’ta şüpheli bir aracı kontrol etti. Yapılan aramada araçta uyuşturucu hapların yanı sıra 1.930 TL nakit para ele geçirildi.

Araçta bulunan H.Ö. isimli kişinin yapılan GBT sorgusunda, “Beyanda bulunmamak suretiyle mal ve kazanç artışını bildirmemek” suçlarından iki ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA