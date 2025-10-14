Niksar'da Dehşet Anları: Kamyonla Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.G. idaresindeki 52 ADN 958 plakalı kamyon ile M.G. yönetimindeki 52 ABJ 751 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, sürücü M.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın şiddetli bir şekilde çarpıştığı anlar yer alıyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA