Ağrı'da Tarihi Operasyon: Yolcu Otobüsünden 1 Ton 167 Kilogram Sıvı Metamfetamin Çıktı

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan birine imza atıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucu, uluslararası uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe vuruldu.

Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticaretinin' önlenmesi hedefiyle ortak bir operasyon için düğmeye bastı.

Yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsü Gürbulak Sınır Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilerek durduruldu. Ekiplerin otobüste yaptığı detaylı aramada, zulalanmış halde tam 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Dev operasyonun ardından otobüste bulunan 3 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA