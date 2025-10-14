Bolu'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler, sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen iki aracı "Dur" ihtarında bulunarak durdurdu.

Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, paketlenmiş halde 146 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 18 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen 200 mililitre aseton ele geçirildi.

Operasyon sonucunda araçlarda bulunan toplam 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA