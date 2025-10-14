Saniyelerle Gelen Kurtuluş: Güvenlik Görevlileri, Kulaklıkla Tramvay Yoluna Giren Genç Kızı Kurtardı

Kayseri'de kulaklığı takılı olduğu için gelen tramvayı fark etmeyen kadın, rayların üzerine adım attığı sırada güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtarıldı. Nefes kesen o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay durağında adeta bir facianın eşiğinden dönüldü. Çevresindeki sesten habersiz, kulağında kulaklıkla yürüyen bir kadın, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru kontrolsüz bir hamle yaptı.

O esnada hızla yaklaşmakta olan tramvayı fark etmeyen kadın, rayların üzerine adımını attığı anda durumu gören güvenlik görevlileri büyük bir soğukkanlılıkla harekete geçti. Görevlilerden biri, saniyelerle yarışarak genç kızı kolundan tutup geriye doğru çekti ve olası bir felaketi önledi. Kadın tramvayın altında kalmaktan kurtarıldığı o anlar, hem istasyonun güvenlik kamerası hem de tramvayın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dikkatli davranışı nedeniyle güvenlik görevlisine teşekkür edilirken, tüm vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulunuldu:

"Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın."

