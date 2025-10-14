Kırşehir’de Akraba Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı

Kırşehir’in Kuşdilli Mahallesi’nde akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dere kenarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışmada Ş.A., akrabası Ş.A.’yı bıçakladı. Vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Ş.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan olay sonrası kaçarken, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Ş.A.'nın hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

