Kırşehir’de Akraba Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, dere kenarında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışmada Ş.A., akrabası Ş.A.’yı bıçakladı. Vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Ş.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan olay sonrası kaçarken, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Ş.A.'nın hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA