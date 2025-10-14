Manavgat'ta Yaya Geçidi Dehşeti: Durmayan Sürücü Alman Aileye Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, diğer araçların durarak yol verdiği Alman aileye yaya geçidinde bir otomobilin çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada bir Alman turist yaralanırken, sürücünün ihmali gözler önüne serildi.

Manavgat'ta Yaya Geçidi Dehşeti: Durmayan Sürücü Alman Aileye Çarptı
Antalya'nın turizm cenneti Manavgat'ta, trafik kurallarını hiçe sayan bir sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı. Olay, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'ndeki Kapalı Çarşı girişinde bulunan yaya geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 3 kişilik bir Alman aile, yaya geçidini kullanarak caddenin karşısına geçmek istedi. O esnada, duyarlı bir motosiklet sürücüsü ve başka bir otomobil, ailenin güvenle geçmesi için durarak yol verdi. Ancak aynı yönde seyir halinde olan Mehmet A.T. idaresindeki 46 ALT 922 plakalı otomobil, duran araçların aksine hızını kesmeyerek doğrudan yaya geçidindeki aileye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan turistlerden Mandy C.L. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korkunç kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, diğer araçların yayalara saygı gösterip durduğu ancak 46 ALT 922 plakalı otomobilin feci kazaya sebebiyet verdiği net bir şekilde görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

