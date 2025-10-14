Muş'ta Korkutan Kaza: Yolcu Treni Servise Çarptı, 17 Öğrenci Yaralandı

Muş'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yolcu treni bir okul servisi minibüsüne çarptı. Feci kazada minibüste bulunan 17 öğrenci hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün Muş'un Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir öğrenci servisi minibüsüne, o sırada geçiş yapan yolcu treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 17 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Muş Trafik kazası
