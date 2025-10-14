Ağrı’da Yolcu Otobüsünde 1 Tonun Üzerinde Sıvı Metamfetamin Yakalandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, İran’dan gelen bir yolcu otobüsünde 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı’da Yolcu Otobüsünde 1 Tonun Üzerinde Sıvı Metamfetamin Yakalandı
Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile koordineli olarak sınır hattında zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ortak çalışmayla tespit edilen ve İran'dan Türkiye'ye giriş yapan otobüs, sınır kapısında durdurularak detaylı şekilde arandı. Aramada, otobüsün çeşitli bölmelerine gizlenmiş toplam 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin maddesi bulundu.

Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

