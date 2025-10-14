Maltepe'de Bir Kişi Metro Raylarına Atladı
Maltepe, Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesi, Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı.
Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerlerinde aksamalar yaşanıyor.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
