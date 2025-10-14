Maltepe'de Bir Kişi Metro Raylarına Atladı

Maltepe, Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesi, Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı.

Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerlerinde aksamalar yaşanıyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

