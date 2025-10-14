AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.

Son Güncelleme:
AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca, TBMM parti grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirilecek. AKPi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basına kapalı gerçekleşen toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AKP'den Tartışma Yaratacak Teklif: Doğanın Kalbine Otel İzni! 99 Yıl İşletilebilecekAKP'den Tartışma Yaratacak Teklif: Doğanın Kalbine Otel İzni! 99 Yıl İşletilebilecekGündem
AKP'den 'Gazze Görev Gücü' Açıklaması: 'Her Türlü Tezkere ve Talebi Destekleyeceğiz'AKP'den 'Gazze Görev Gücü' Açıklaması: 'Her Türlü Tezkere ve Talebi Destekleyeceğiz'Siyaset
AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Demirtaş Çıkışı! 'Sürece Faydası Olur'Siyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
AKP
Son Güncelleme:
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan İçin Hapis İstemi İBB Başkan Vekili Nuri Aslan İçin Hapis İstemi
Dar Boğazdan Çıkamadılar! Dev Fabrikalar Üretimi Kesti: 350 Bin Çalışan Diken Üstünde Dev Fabrikalar Üretimi Durdurdu
Elazığ'da Gazeteciye Silahlı Saldırı! Gazeteciye Pompalı Tüfekli Saldırı!
Tedesco Sadettin Saran’a ‘Alın’ Talimatını Verdi! 22 Milyon Euroluk Yıldız Orta Saha Fenerbahçe’ye İmzayı Atıyor: İşte Geliş Tarihi Tedesco, 22 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı