AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca, TBMM parti grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirilecek. AKPi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basına kapalı gerçekleşen toplantının gündemine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA