Elazığ'da Gazeteciye Silahlı Saldırı!

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Koca, hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ’ın Rızaiye Mahallesi’nde bulunan Asya Sokak’ta Günışığı Gazetesi'nin sahibi ve gazeteci Mehmet Nafiz Koca, gazete binası önünde otururken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırı, gazete binası önünde düzenlendi

YARALANAN KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonrası zanlı olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Koca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Saldırganın yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca’ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

