Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel Türkiye'ye Geliyor

Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, 15 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel Türkiye'ye Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, 15 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Rangel’in ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Portekiz
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Ve Yılın İmzası Atılıyor! Gol Makinesi Lewandowski Süper Lig’e Geliyor: Havalimanı Dolup Taşacak Gol Makinesi Süper Lig Devine İmza Atıyor
Turgutlu’da Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Kaçtı Turgutlu’da Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Kaçtı
Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti Skandal! 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı