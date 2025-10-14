Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel Türkiye'ye Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, 15 Ekim 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Rangel’in ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA