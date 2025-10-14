İBB Başkan Vekili Nuri Aslan İçin Hapis İstemi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçu kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi edildi. Aslan, İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlara destek için adliyeye gitmiş, içeri alınmayınca “Yakarım burayı, istifa ederim” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla hapis cezası istendi. Aslan’ın, adliyede görev yapan bir güvenlik amirine görevini yaptırmamak için direndiği öne sürüldü.

Savcılık, Aslan’ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelendiği, görüntülerde ses kaydı bulunmadığı, ancak güvenlik müdürü Adnan A. ile bazı güvenlik görevlilerinin net biçimde görüldüğü ifade edildi. Görüntülerde, Nuri Aslan’ın dört kişiyle birlikte kısıtlı alana doğru ilerlediği, güvenlik görevlileriyle tartışma yaşandığı ve Aslan’ın girmekte ısrar ettiği, görevlilerin ise buna engel olmaya çalıştığı belirtildi

'CEBİR VE TEHDİT UNSURLARI OLUŞTU'

İddianamede, Aslan’ın kullandığı sözlerin ve davranışlarının kamu görevlilerinin görevini yapmasını engellemeye yönelik 'cebir ve tehdit' niteliğinde olduğu vurgulandı. Bu nedenle suçun unsurlarının oluştuğu ve kamu davası açılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Aslan, İBB’ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlara destek için adliyeye gitmiş, içeri alınmayınca “Yakarım burayı, istifa ederim” demişti

İMAMOĞLU TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dördüncü dalga operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Meclisi’nde yapılan oylamayla başkanvekili olarak göreve gelmişti.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
