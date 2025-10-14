‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi

İlahiyatçı Mustafa Karataş, canlı yayında kendisine sorulan “Kızım evlenmek istediği kişiyle ateistmiş. Ne yapmalıyım, evlatlıktan reddedebilir miyim?” sorusuna tartışma yaratan bir yanıt verdi. Karataş’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine sahip olan “Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı” programında, canlı yayında sorulan bir soru ve verilen cevap sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyici, “Kızım ve evlenmek istediği kişi ateistmiş. Ne yapmalıyım? Evlatlıktan reddedebilir miyim?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru, programda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, yanıt ise tartışmaların fitilini ateşledi.

Programın sunucusu ve ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, izleyicinin sorusuna, "Acınızı, derdinizi, üzüntünüzü anlıyorum. Evet, ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz" diyerek yanıt verdi.

'Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?' Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş'ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi - Resim : 1
İlahiyatçı Mustafa Karataş

'DİNİMİZ KABUL ETMİYOR'

Karataş, şunları söyledi: “Din buna müsaade ediyor. Ateist bir çocuğu evlatlıktan atarsın. Dinimiz, Allah'a ortak koşanları, Allah'ı inkar edenleri asla kabul etmiyor. Onunla evlilik caiz değil. Ama bunlara rağmen benim tavsiyem, bu çocuk bir gün pişman olup gelecek. O zaman için kapıyı aralık bırakacaksın. Uzaktan bir mesafe ile sevgini ona göstereceksin. Aileden kopmasın. Engel olabiliyorsanız o evliliğe engel olmaya çalışın.”

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Karataş’ın “ateist bir çocuğu evlatlıktan atarsın” ifadesi, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu açıklamayı “dışlayıcı ve ayrımcı” olarak yorumlarken, bazı izleyiciler ise Karataş’ın dini çerçevede konuştuğunu savundu.

