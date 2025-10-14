Rojin Kabaiş İçin Düzenlenen Anma Yürüyüşünde Kaza: Otomobil Öğrenciye Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'da, geçtiğimiz yıl Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i anmak için düzenlenen yürüyüşte bir kaza meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesinde gerçekleşti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için bir araya gelen öğrenciler, anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CHS 866 plakalı bir otomobil, kalabalığın arasından geçmeye çalışırken kortejde bulunan bir üniversite öğrencisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan öğrenci için bölgeye derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazanın ardından yürüyüşe kısa bir ara verilirken, yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğunun öğrenilmesiyle anma etkinliği kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: DHA