Cumhurbaşkanı'na 'Avrupa' Yanıtı: 'Ne Bir Kelime Eksik Konuşacağız Ne de Bir Santim Eğileceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçtiğimiz Pazar günü Brüksel’de Jean Rey Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla 61’inci mitingini düzenlemişti. Bu mitingde Avrupa’daki Türklere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli mesajlar vermişti.

Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın Avrupa eleştirilerine sert yanıt verdi

CUMHURBAŞKANI'NA 'BRÜKSEL' ÇIKIŞI

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Avrupa'daki programlarının yurtiçinden ve yurtdışından büyük bir ilgi gördüğünü belirten Özel "Tabi ilgi gösterenlerin başında Sayın Erdoğan var. Çünkü Erdoğan öyle bir anlayışa sahip ki, geçmişte kendine helal olan şimdi onun yönettiği ülkede muhalefete haramdır. Onun sevabı bizim günahımız olacak" dedi.

Özel "Ne bir kelime eksik konuşacağız ne de bir santim eğileceğiz. Biz içeride de dışarıda da Türkiye'nin kazancını gözetiriz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin "Kol kırılsın yel içinde kalsın istiyoruz" sözlerine tepki

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Özel, bugünkü parti toplantısındaki sözlerini hatırlatarak "Bahçeli açık açık söyledi. 'Kol kırılsın yel içinde kalsın istiyoruz...' Kırılan kol bizim. Haksızlığa uğrayanlar bizim arkadaşlarımız. Bu memlekette kol kırık, cep delik ama biz susalım istiyorsunuz. Bahçeli kusura bakma hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"KATLİAM YAPANLARI ALKIŞLADI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Parlamento’sunda yaptığı konuşmayı eleştiren Özel "Trump, Netanyahu'ya 'En iyi silahlarımı sana verdim, sen bir savaş kahramanısın’ dedi. O katliam yapan komutanları ayakta alkışladı. En zalim bakanlar komutanlar alkış aldı. Sumud Filosu’na saldıranları ayakta alkışlardılar. Oradan Mısır’a geçti" diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Parlamento’sunda yaptığı konuşmaya sert çıkış

"CHP ÇELİK GİBİ BİR PARTİ"

"Doğru bildiğimizi savunuruz, Filistin’in dostuyuz" diye seslenen Özel Trump’ın karşısında olduğunu vurgulayarak "ABD’nin başkanından çekinseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılmazdı. CHP çelik gibi bir partidir. Kimse korkmasın. CHP geliyor, tam bağımsız Türkiye geliyor. Trump’tan da bağımsız Netanyahu’dan bağımsız" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES METNİNE ELEŞTİRİ

“Mısır'da bir ateşkes mutabakatı imzalandı. Biz ilk baştan beri bu sürece hep şöyle yaklaşıyoruz. Bu adil bir barış değil” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla poz verdiği belgenin bir niyet beyanı olduğunu belirten Özel şunları söyledi: İçinde bağımsız Filistin devleti yok. İki devletli çözüme atıf yok. Gazze'nin Filistin toprağı olduğu yok. Filistin'in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok. 70 bin kişiyi öldürenlere karşı bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok.

Gazze Ateşkesi'nin metin içeriğini de değerlendirdi

AMASRA MADEN FACİASI

Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun madeninde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 3. yıl dönümüne ilişkin de konuşan Özel “Kalan madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Katliamdan sonra sanıklara verilen cezalar yürekleri soğutmadı. 4 kişi hakkında olası kas suçu bilinçli taksire çevrildi. Yani cezalar indirildi. 2,5, 3 yıla kalmaz salıverilecekler. Madenci ailelerinin itirazıyla eski TTK Genel Müdürü ve Enerji Bakanlığı müfettişlerine soruşturma izni verildi. Görevi ihmalden dava açıldı. Cezanın üst sınırı 2 yıl. Yani tabiri caizse halk arasındaki deyimle yatarı yok. Yani aileler istiyor diye tamam tamam dediler. En üst sınırdan ceza alsalar bir gün yatmayacaklar” dedi.

EKONOMİ KIYASLAMASI

Avrupa’daki ekonomi şartlarına değinen Özel Türkiye ile kıyaslayarak şartları şöyle eleştirdi: Belçika'da emekli aylığı 1619 Euro. Bu Avrupa'da 3.000, 3.500 Euro olan ülkeler var. 1619 Euro. Türkiye'de emekli aylığı 348 Euro. 1619, 348. Satın alma gücüne bakalım. Bir emekli aylığı ile gittiğinde Türkiye'de 19 kilo dana kıyma alabiliyorsun. Belçika'daki emekli 108 kilo dana kıyma alabiliyor. Kıyma üzerinden satın alma gücü 6 kat fazla. Türkiye'de 218 litre süt alabiliyor bir emekli maaşı. Belçika'da 1819 litre. Yani hem maaştan fark ediyor hem de satın alma gücünden misliyle fark ediyor. 200 litreye 1.800, 9 kat fark ediyor süt üzerinden satın alma gücü.

'KOMİSYON' MESAJI

Süreç Komisyonu'na ilişkin gelinen aşamada bazı uyarıları yapmak istediğini söyleyen Özel "Komisyon faaliyetlerinin dar bir alana sıkıştırılmasından rahatsızız. İlk başta da söyledik. Bu komisyon bir kişinin bir partinin siyasi kariyer hesaplarıyla ve çeşitli al- ver hesaplarına alet edilecek bir komisyon değildir. Şehit ailelerini gazileri üzmeden barışı getirmesi gereken bu ülkenin parasını topa tüfeğe, terörle mücadeleye değil yoksullara, ihtiyaç duyanlara, geleceğine, gençlerine harcaması gereken bir süreçteyiz dedik" diye konuştu.

"Anayasa tartışmalarına girmeyiz. Varsanız biz yokuz dedik" diye belirten Özel "Terörsüz Türkiye ama demokratik Türkiye dedik. Bir yandan ayların boşa gittiği, bir yandan farklı hesapların yapıldığı bir yerde değiliz. Bu iş 80 yaş üzeri 3-4 kişinin akran dayanışmasına kurban edilemez " vurgusu yaptı.

